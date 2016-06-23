Разработка фирменного стиля и логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен26 заявок571 просмотр

Фирменный стиль и логотип разрабатываются для программы лояльности (программы скидок) «Сто друзей» (домены

СтоДрузей.рф и 100друзей.рф).

Общая информация компании:

Программа лояльности «Сто друзей»создана для клиентов, купивших недвижимость у строительной компании

«Метаприбор» (ЖК «Ясный берег», «Гринвилл», «Европейский»).

В настоящее время скидкипредоставляться будут в следующих категориях товаров и услуг:

  • Квартиры, недвижимость
  • Финансовые и страховые услуги
  • Отделка, ремонт, обустройство квартир
  • Отдых, развлечения
  • Другие (открытая категория)
Таким образом, характерфирменного стиля:

·        серьёзный (недвижимость, финансы – не должнобыть «мультяшности»/«детскости»)

·        современный, лёгкий/простой (см. логотип ифирм.стиль «Ясный берег», сайт http://www.yasnybereg.ru/)

·        не должен иметь прямое сходство с фирм.стилем«Ясного берега» (в дальнейшем возможно вхождение других застройщиков и жилых комплексов)

Упрощённый фирменный стиль должен включать:

·        логотип

·        фирменные цвета,

·        вариант бланка письма,

·        вариант дисконтной карты,

·        шаблоны купонов на скидку  по 1-му для каждогораздела,

·        вариант визитки менеджера компании — сиспользованием фирменных цветов и логотипа

Требования к подрядчику:

- наличие портфолио

- общение и уточнение ТЗ (если требуется) предпочтительно поскайпу, емайл или через систему личных сообщений на этом сайте

- присутствие в онлайне или доступность по телефону/скайпуминимум два часа в день для решения возможных оперативных вопросов.

От меня:

- оплата в срок (только постоплата или через системубезопасных сделок, возможна поэтапная оплата)

9 лет назад
RealtyDog
54 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ZlataDesign
Злата 
44 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$273
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было приятно работать с этим заказчиком. В общении легок, с хорошим чувством юмора, пунктуален в оплате. Очень рекомендую! И при случае, с удовольствием продолжу сотрудничество!

Заявки фрилансеров

ZlataDesign
Злата 
44 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад