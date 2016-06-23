Компания занимается эксплуатацией помещений, зданий и сооружений. Необходимо разработать оформление коммерческого предложения в формате PDF. В оформлении должна присутствовать технологичность и соответствие текущим тенденциям в дизайне документов. Вензелей, рюшечек и кошечек быть ...
Разработка фирменного стиля и логотипа
Фирменный стиль и логотип разрабатываются для программы лояльности (программы скидок) «Сто друзей» (домены
Общая информация компании:
Программа лояльности «Сто друзей»создана для клиентов, купивших недвижимость у строительной компании
«Метаприбор» (ЖК «Ясный берег», «Гринвилл», «Европейский»).
В настоящее время скидкипредоставляться будут в следующих категориях товаров и услуг:
- Квартиры, недвижимость
- Финансовые и страховые услуги
- Отделка, ремонт, обустройство квартир
- Отдых, развлечения
- Другие (открытая категория)
· серьёзный (недвижимость, финансы – не должнобыть «мультяшности»/«детскости»)
· современный, лёгкий/простой (см. логотип ифирм.стиль «Ясный берег», сайт http://www.yasnybereg.ru/)
· не должен иметь прямое сходство с фирм.стилем«Ясного берега» (в дальнейшем возможно вхождение других застройщиков и жилых комплексов)
Упрощённый фирменный стиль должен включать:
· логотип
· фирменные цвета,
· вариант бланка письма,
· вариант дисконтной карты,
· шаблоны купонов на скидку по 1-му для каждогораздела,
· вариант визитки менеджера компании — сиспользованием фирменных цветов и логотипа
Требования к подрядчику:
- наличие портфолио
- общение и уточнение ТЗ (если требуется) предпочтительно поскайпу, емайл или через систему личных сообщений на этом сайте
- присутствие в онлайне или доступность по телефону/скайпуминимум два часа в день для решения возможных оперативных вопросов.
От меня:
- оплата в срок (только постоплата или через системубезопасных сделок, возможна поэтапная оплата)
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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