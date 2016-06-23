Разработка фирменного стиля и логотипа

Фирменный стиль и логотип разрабатываются для программы лояльности (программы скидок) «Сто друзей» (домены

СтоДрузей.рф и 100друзей.рф).

Общая информация компании:

Программа лояльности «Сто друзей»создана для клиентов, купивших недвижимость у строительной компании

«Метаприбор» (ЖК «Ясный берег», «Гринвилл», «Европейский»).

В настоящее время скидкипредоставляться будут в следующих категориях товаров и услуг:

Квартиры, недвижимость

Финансовые и страховые услуги

Отделка, ремонт, обустройство квартир

Отдых, развлечения

Другие (открытая категория)

Таким образом, характерфирменного стиля:

· серьёзный (недвижимость, финансы – не должнобыть «мультяшности»/«детскости»)

· современный, лёгкий/простой (см. логотип ифирм.стиль «Ясный берег», сайт http://www.yasnybereg.ru/)

· не должен иметь прямое сходство с фирм.стилем«Ясного берега» (в дальнейшем возможно вхождение других застройщиков и жилых комплексов)

Упрощённый фирменный стиль должен включать:

· логотип

· фирменные цвета,

· вариант бланка письма,

· вариант дисконтной карты,

· шаблоны купонов на скидку по 1-му для каждогораздела,

· вариант визитки менеджера компании — сиспользованием фирменных цветов и логотипа

Требования к подрядчику:

- наличие портфолио

- общение и уточнение ТЗ (если требуется) предпочтительно поскайпу, емайл или через систему личных сообщений на этом сайте

- присутствие в онлайне или доступность по телефону/скайпуминимум два часа в день для решения возможных оперативных вопросов.

От меня:

- оплата в срок (только постоплата или через системубезопасных сделок, возможна поэтапная оплата)