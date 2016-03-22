Создать фирменный стиль для компании.

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Завершен8 заявок142 просмотра

Необходимо создать фирменный стиль, состоящий из: логотипа, визитки и фирменного бланка организации.

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "КВАДРАНТ"

Деятельность: Архитектурное и инженерное проектирование сооружений (жилые дома, производственные помещения и прочие сооружения).

Нужно предоставить для выбора несколько вариантов.

9 лет назад
summer2008
Василий 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$50
3 дня
Всё отлично. С Инной приятно работать.
Приятно работать с Василием! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад