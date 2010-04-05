Разработка фирменного стиля и логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен8 заявок467 просмотров

1) Разработать логотипа.

2) Разработать фирменный стиль с использованием ранее разработанной божьей коровки, должны использоваться желтые буквы на синем фоне (визитки, конверт, бланк)

3) Разработать мини-постер на подъезд (А4) и листовки для раздачи людям (А6)

15 лет назад
MSBrabus
Максим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

pixx
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад
$3
3 дня
nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
Все просто супер, разработал много вариантов логотипов в том числе и персонаж соблюдая все заковырки заказчика, то есть, меня ))) Фирменый стиль создан со всеми пожеланиями. Всем рекомендую, работает оперативно.
Грамотно поставленные задачи. Мгновенная оплата. С Максимом очень приятно работать. Всем рекомендую его как ответственного и обязательного заказчика.

Заявки фрилансеров

pixx
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад
nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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