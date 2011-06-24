Разработка фирменного стиля IT-компании

Собственно, все подробно описано в брифе, который прикреплен ниже (альтернативно тут: zio.in/maketproject )

В брифе представлены примеры, на основе которых мы (по качеству исполнения) хотим видеть свой результат работы. Отвечаем на проект, если в состоянии выполнить задание на высоком уровне (мы визуально оцениваем высоко уровень примеров из брифа) и ОБЯЗАТЕЛЬНО указываем цену выполнения работы.

Не поленитесь отписать цену с пометкой за что конкретно (можно по-пунктам (логотип; диз 2х папок; диз шаблона листа а4 и т.п.).

Бюджет ограничен. Сроки не критичны.. (месяца 1,5 есть точно :)). Спасибо.