Разработка логотипа + фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт35 заявок267 просмотров

Добрый день! Необходима разработка логотипа и фирменного стиля для магазина белья и купальников.

Необходимо следующее:

- логотип

- флаер

- подарочный сертификат (карточка) в конверте или вариант другой упаковки

- картонный пакет

- коробка

- круглые наклейки с логотипом

- объемные буквы для декора и топпер

- баннер для фасадного лайтбокса

Цвета: пастельный розовый, черный, белый, возможно переходы цвета. Красивые каллиграфические буквы с завитками.

Необходимо сделать стильно, дорого, не наляписто, лаконично. Нравится в этом плане дизайн Agent Provokateur. Прикрепляю примеры того что нравится. Название - в личные сообщения

8 лет назад
vs-shop
37 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

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