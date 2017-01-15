Для одной из наших компаний пришло время разработать визуальное представление. Направление деятельности - маркетинг, развитие бизнеса, веб-девелопмент. Что мы хотим получить: 1. Дизайн сайта. Текущий - spb.pw Концепция его ...
Разработка логотипа + фирменного стиля
Добрый день! Необходима разработка логотипа и фирменного стиля для магазина белья и купальников.
Необходимо следующее:
- логотип
- флаер
- подарочный сертификат (карточка) в конверте или вариант другой упаковки
- картонный пакет
- коробка
- круглые наклейки с логотипом
- объемные буквы для декора и топпер
- баннер для фасадного лайтбокса
Цвета: пастельный розовый, черный, белый, возможно переходы цвета. Красивые каллиграфические буквы с завитками.
Необходимо сделать стильно, дорого, не наляписто, лаконично. Нравится в этом плане дизайн Agent Provokateur. Прикрепляю примеры того что нравится. Название - в личные сообщения
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