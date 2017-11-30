Задача: 1. Доработка логотипа 2. Оформление презентации (5 слайдов) Требования к исполнителю: -- Опыт выполнения подобных задач -- Хорошее чувство стиля и вкус -- Аккуратность и оперативность В ...
Разработка логотипа и фирменного стиля для проекта PS`Антропология
PS`Антропология - проект о постсекулярной антропологии
Для погружения в тему постсекулярности рекомендуем ознакомиться со статьей http://www.bogoslov.ru/text/1314267.html
Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для нового проекта.
Просим исполнителей о следующем:
1. Поделиться своими идеями, эскизами (можно на словах или набросанными на скорую руку);
2. Сориентировать нас по сроку и цене.
За интересные идеи и качественные эскизы готовы предложить исполнителям вознаграждение.
3. Поделиться вашими предыдущими работами
1. Объект
1.1. Компания (описание клиента)
Спецпроект некоммерческой исследовательской службы «Среда»
1.2. Фокус (бренд, продукт — объект проекта)
Большой разговор о человеке
1.3. УТП (объекта)
Мультикультурный подход; мультиконфессиональность; индивидуальный
подход к человеку; метод телеологичен: идем от цели; рассматриваем
трансценденцию как культурное явление, а не эзотерическое
1.4. Конкуренты (объекта)
Для широкой аудитории: ЗОЖ-проекты, религиозные объединения,
сообщества по интересам на тему «духовности».
1.5 Рамки проекта
до 30.11.2017
1.6 Бюджет проекта
большой; обсуждается с успешными кандидатами
2. Что имеем сейчас:
Среда www.sreda.orgЛодка http://lodka.sreda.org/category/vselenskoe-pravoslavie/Фирменный стиль у основного "материнского" проекта как таковой также отсутствует. В планах на будущее переделать и сайт, и фирменный стиль основного проекта. Но сейчас весь фокус на PS`Антропологии.
3. Пожелания
Есть пожелание сохранить "логотип-плюсик". Но трансформировать, развить, добавить - предложить цвет, "врезать" в Лодку, подумать про собственно PS-антропологию. Как идея - спрятанная легенда: треугольник (эхо без Ликов - Троица Рублева; невидимая христоцентричная - троичная метафора "человечности", после пояснения открывающаяся для "своих" и не считываемая "чужими") .
Очень ждем эскизов и комментариев, спасибо!
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