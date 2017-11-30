Разработка логотипа и фирменного стиля для проекта PS`Антропология

PS`Антропология - проект о постсекулярной антропологии

Для погружения в тему постсекулярности рекомендуем ознакомиться со статьей http://www.bogoslov.ru/text/1314267.html

Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для нового проекта.

Просим исполнителей о следующем:

1. Поделиться своими идеями, эскизами (можно на словах или набросанными на скорую руку);

2. Сориентировать нас по сроку и цене.

За интересные идеи и качественные эскизы готовы предложить исполнителям вознаграждение.

3. Поделиться вашими предыдущими работами

1. Объект

1.1. Компания (описание клиента)

Спецпроект некоммерческой исследовательской службы «Среда»

1.2. Фокус (бренд, продукт — объект проекта)

Большой разговор о человеке

1.3. УТП (объекта)

Мультикультурный подход; мультиконфессиональность; индивидуальный

подход к человеку; метод телеологичен: идем от цели; рассматриваем

трансценденцию как культурное явление, а не эзотерическое

1.4. Конкуренты (объекта)

Для широкой аудитории: ЗОЖ-проекты, религиозные объединения,

сообщества по интересам на тему «духовности».

1.5 Рамки проекта

до 30.11.2017

1.6 Бюджет проекта

большой; обсуждается с успешными кандидатами

2. Что имеем сейчас:

Среда www.sreda.orgЛодка http://lodka.sreda.org/category/vselenskoe-pravoslavie/Фирменный стиль у основного "материнского" проекта как таковой также отсутствует. В планах на будущее переделать и сайт, и фирменный стиль основного проекта. Но сейчас весь фокус на PS`Антропологии.

3. Пожелания

Есть пожелание сохранить "логотип-плюсик". Но трансформировать, развить, добавить - предложить цвет, "врезать" в Лодку, подумать про собственно PS-антропологию. Как идея - спрятанная легенда: треугольник (эхо без Ликов - Троица Рублева; невидимая христоцентричная - троичная метафора "человечности", после пояснения открывающаяся для "своих" и не считываемая "чужими") .

Очень ждем эскизов и комментариев, спасибо!