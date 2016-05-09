Редизайн фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен6 заявок193 просмотра

Нужно сделать Дизайн фирменного стиля

- Редизайн легкий лого

- Паттерн

- Визитка

- Подарочный сертификат

Все задания и идеи в приложении. Жду от вас сроки и расценки.

ТЗ находитс в файле - ТЗ на ФС.doc

Остальные файлы это уже подробные идеи

Спасибо!!!

!По предоплате  не работаю.

9 лет назад
Svetlana321
Светлана 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

petlya
Оля 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
9 лет назад
$100
10 дней
Ольга прекрасный исполнитель! Замечательно справилась с заданием! Всегда была на связи, делала все исправления которые были необходимы. Давала, как профессионал рекомендации по печати! Рекомендую! Спасибо Ольга!
Приятно было сотрудничать. Задание прописано понятно и лаконично. Оплата своевременна. С Удовольствием буду участвовать в новых совместных проектах!

Заявки фрилансеров

petlya
Оля 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
9 лет назад

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