Разработка фирменного стиля + гайдлайн

$730
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт21 заявка253 просмотра

Ищем дизайнера под проект, который по объёму работ и качеству проработки должен быть на уровне:

https://www.behance.net/eskimodesign

В результате требуется разработать фирменный стиль и гайдлайн.

Прикрепляйте ссылки на свои портфолио, будем рады сотрудничеству!

9 лет назад
antonkuznetsov
Антон 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров