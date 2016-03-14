Разработка фирменного стиля для Кафе Борщ

Разработать фирменный стиль для кафе Борщ, что находится при заправке.

Во вложении самый популярный и чаще всего используемый сэтт (выдается каждому гостю, выкладывается на стол под тарелки)...

Макет был разработан 5-ть лет назад, и просто добавлялись новые объекты....

Вся печатная продукция по сети Борщ кафе, очень разношерстная (во вложении фото на текущий момент).

Мы в основном в больших объемах и часто меняется Стилистика используем в сети Борщ кафе:

1. Сэтты

2. Спец предложения меню

3. Визитки сети

4. Флаера под разные акции

5. Создаем накопительные системы, например: у нас есть проездной на Борщ Украинский, каждый раз когда гости кушают борщ мы вклеиваем им марку борщ и после 6-ти марок 7-й борщ мы дарим в подарок. Такая же система есть под завтраки. Под данные акции хотелось бы комплексное решение, на сэтте реклама акции, сам флаер куда вклеивать марки, и сами марки... Так как на текущий момент акция работает слабо...

Борщ - это национальное украинское блюдо. В стилистике продуктов хотим увидеть такие же нотки.

Пришлите Ваши идеи разработки продуктов как в примерах - композиционно

Файлы для работы: логотип, популярный сэтт, компоновка теперешных

https://dropmefiles.com/4WRpE

Текстовое наполнение:

Сеть Кафе

43-й км траси

Київ - Ковель, смт.

Клавдієво-Тарасове

м. Ірпінь, вул.

III-го Інтернаціоналу,

195 з

м. Вишневе,

вул. Чорновола, 54

м. Київ, вул.

Прорізна, 10

м. Київ, пр-т

Визволителів, 8а

с. Бобрик, вул.

Петровського, 21

м. Бровари,

вул. Чкалова, 15 а

91-й км траси Київ -

Харків, с. Жовтневе

м. Бориспіль,

вул. Київський

шлях, 2б

м. Київ, пр-т.

Броварський, 31/33

м. Київ, вул.

Трублаїні, 1б

м. Київ, вул. Велика

Кільцева, 2а

(коло Billa)

20-й км траси Київ –

Житомир, (за КПП),

с. Стоянка

75-й км траси Київ -

Житомир, с. Кочерів

м. Коростишів, вул.

Більшовицька, 151

м. Житомир,

вул. Баранова, 55а

смт. Чабани, 7-й км

траси Київ-Одеса

Єдина гаряча лінія:

0 800 301 555

067 248 75 00

044 539 36 00

klo.ua