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Разработка фирменного стиля для Кафе Борщ
Разработать фирменный стиль для кафе Борщ, что находится при заправке.
Во вложении самый популярный и чаще всего используемый сэтт (выдается каждому гостю, выкладывается на стол под тарелки)...
Макет был разработан 5-ть лет назад, и просто добавлялись новые объекты....
Вся печатная продукция по сети Борщ кафе, очень разношерстная (во вложении фото на текущий момент).
Мы в основном в больших объемах и часто меняется Стилистика используем в сети Борщ кафе:
1. Сэтты
2. Спец предложения меню
3. Визитки сети
4. Флаера под разные акции
5. Создаем накопительные системы, например: у нас есть проездной на Борщ Украинский, каждый раз когда гости кушают борщ мы вклеиваем им марку борщ и после 6-ти марок 7-й борщ мы дарим в подарок. Такая же система есть под завтраки. Под данные акции хотелось бы комплексное решение, на сэтте реклама акции, сам флаер куда вклеивать марки, и сами марки... Так как на текущий момент акция работает слабо...
Борщ - это национальное украинское блюдо. В стилистике продуктов хотим увидеть такие же нотки.
Пришлите Ваши идеи разработки продуктов как в примерах - композиционно
Файлы для работы: логотип, популярный сэтт, компоновка теперешных
Текстовое наполнение:
Сеть Кафе
43-й км траси
Київ - Ковель, смт.
Клавдієво-Тарасове
м. Ірпінь, вул.
III-го Інтернаціоналу,
195 з
м. Вишневе,
вул. Чорновола, 54
м. Київ, вул.
Прорізна, 10
м. Київ, пр-т
Визволителів, 8а
с. Бобрик, вул.
Петровського, 21
м. Бровари,
вул. Чкалова, 15 а
91-й км траси Київ -
Харків, с. Жовтневе
м. Бориспіль,
вул. Київський
шлях, 2б
м. Київ, пр-т.
Броварський, 31/33
м. Київ, вул.
Трублаїні, 1б
м. Київ, вул. Велика
Кільцева, 2а
(коло Billa)
20-й км траси Київ –
Житомир, (за КПП),
с. Стоянка
75-й км траси Київ -
Житомир, с. Кочерів
м. Коростишів, вул.
Більшовицька, 151
м. Житомир,
вул. Баранова, 55а
смт. Чабани, 7-й км
траси Київ-Одеса
Єдина гаряча лінія:
0 800 301 555
067 248 75 00
044 539 36 00
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