Требуется разработать корпоративный стиль для новой компании по ремонту бытовой техники. Включает создание логотипа, визиток, наклеек и брендирование автомобиля. Ожидаются дополнительные запросы в ходе проекта. Оплата через PayPal.
Создание фирменного стиля и дизайн материалов
Требуется талантливый дизайнер для создания фирменного стиля. Необходимо разработать дизайн буклета, прайс-листы, оформление группы в ВК, листовки и визитки. Подробности обсудим в личных сообщениях.
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