Создание фирменного стиля и дизайн материалов

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Открыт3 заявки16 просмотров

Требуется талантливый дизайнер для создания фирменного стиля. Необходимо разработать дизайн буклета, прайс-листы, оформление группы в ВК, листовки и визитки. Подробности обсудим в личных сообщениях.

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20 часов назад
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