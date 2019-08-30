Добрый день! Необходимо разработать фирменный стиль и логотип. Тематика автомобильная. Дизайнер должен быть в курсе современных трендов, иметь чувство вкуса. Примеры компаний, у которых нравится фир стиль: ...
Создание логотипа (+визитка, фирменный бланк)
Нужно разработать логотип (5 вариантов логотипа с отрисовкой одного логотипа в векторе).
Также нужно сделать
- визитку
- фирменный бланк
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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