Создание логотипа (+визитка, фирменный бланк)

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен32 заявки344 просмотра

Нужно разработать логотип (5 вариантов логотипа с отрисовкой одного логотипа в векторе).

Также нужно сделать

- визитку

- фирменный бланк

6 лет назад
dido81
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$55
10 дней
Escrow
Отличная работа
Спасибо! Был рад принять участие в интересном проекте.

Заявки фрилансеров

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад