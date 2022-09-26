Визитка и флайер для КР

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен1 заявка85 просмотров

Виктория, здравствуйте.

Отправляю вам заказ по визитке и флайеру для КР.

1) Визитка, содержание:

Логотип новый

г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 3, офис 29, этаж 3

+7 (923) 514-27-78

ПН-ПТ с 09:00 до 18:00

[email protected]

kadresh.ru

пункты с иконками тематическими

в дизайне можно использовать графику в стиле логотипа

+ такая же, только для Новосибирска:

Логотип новый

г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, офис 1007; этаж 10

+7 (923) 253‒68‒90

ПН-ПТ с 08:00 до 18:00

[email protected]

kadresh.ru

пункты с иконками тематическими

в дизайне можно использовать графику в стиле логотипа

2) Флайер, содержание:

Логотип новый

Контакты как в визитке (Кемерово отдельный флайер, Новосибирск отдельный флайер, структура одинаковая)

Услуги с ценами, преимущества и скидки, как в старом флайере, он прикреплен

3 года назад
Stasage
34 года
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
17 часов назад
3 года назад
$30
3 дня
Escrow
Благодарю за дизайн, все отлично!
Спасибо за проект, всё отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
17 часов назад
3 года назад

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