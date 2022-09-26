Визитка и флайер для КР

Виктория, здравствуйте.

Отправляю вам заказ по визитке и флайеру для КР.

1) Визитка, содержание:

Логотип новый

г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 3, офис 29, этаж 3

+7 (923) 514-27-78

ПН-ПТ с 09:00 до 18:00

[email protected]

kadresh.ru

пункты с иконками тематическими

в дизайне можно использовать графику в стиле логотипа

+ такая же, только для Новосибирска:

Логотип новый

г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, офис 1007; этаж 10

+7 (923) 253‒68‒90

ПН-ПТ с 08:00 до 18:00

[email protected]

kadresh.ru

пункты с иконками тематическими

в дизайне можно использовать графику в стиле логотипа

2) Флайер, содержание:

Логотип новый

Контакты как в визитке (Кемерово отдельный флайер, Новосибирск отдельный флайер, структура одинаковая)

Услуги с ценами, преимущества и скидки, как в старом флайере, он прикреплен