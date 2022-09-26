Требуется разработать фирменный стиль для YouTube канала, включая логотип, шапку профиля и подбор шрифтов. Возможность долгосрочного сотрудничества.
Визитка и флайер для КР
Виктория, здравствуйте.
Отправляю вам заказ по визитке и флайеру для КР.
1) Визитка, содержание:
Логотип новый
г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 3, офис 29, этаж 3
+7 (923) 514-27-78
ПН-ПТ с 09:00 до 18:00
пункты с иконками тематическими
в дизайне можно использовать графику в стиле логотипа
+ такая же, только для Новосибирска:
Логотип новый
г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, офис 1007; этаж 10
+7 (923) 253‒68‒90
ПН-ПТ с 08:00 до 18:00
пункты с иконками тематическими
в дизайне можно использовать графику в стиле логотипа
2) Флайер, содержание:
Логотип новый
Контакты как в визитке (Кемерово отдельный флайер, Новосибирск отдельный флайер, структура одинаковая)
Услуги с ценами, преимущества и скидки, как в старом флайере, он прикреплен
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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