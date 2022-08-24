Ищем людей для фотосъемки объектов с использованием iPhone XR или iPad 2019 года и новее. Необходима обновленная ОС до 15.6. Фотографировать нужно знаки, рекламные баннеры, вивіски, меню и другие категории. Оплата составляет 5 грн за фото, а готовые изображения нужно будет отправить через Google Photo.
Предметная и имиджевая съёмка для интернет-магазина
Необходима предметная и имиджевая съёмка для интернет-магазина. Продукт - обувь.
Обязательное требование к исполнителю - наличие в портфолио предметных фото обуви на белом фоне в обтравку и имиджевых фото обуви на ногах.
Детали обсуждаются.
Заявки фрилансеров
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