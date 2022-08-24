Предметная и имиджевая съёмка для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт4 заявки424 просмотра

Необходима предметная и имиджевая съёмка для интернет-магазина. Продукт - обувь.

Обязательное требование к исполнителю - наличие в портфолио предметных фото обуви на белом фоне в обтравку и имиджевых фото обуви на ногах.

Детали обсуждаются.

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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