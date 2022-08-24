Ищем людей для фотосъемки объектов с использованием iPhone XR или iPad 2019 года и новее. Необходима обновленная ОС до 15.6. Фотографировать нужно знаки, рекламные баннеры, вивіски, меню и другие категории. Оплата составляет 5 грн за фото, а готовые изображения нужно будет отправить через Google Photo.