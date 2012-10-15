Есть верстка видео-слайдера, но с ошибками 1. В ie9 и ie7 изначально не видно полосы со временем проигрывания 2. Ссылки влево, вправо не работают на iphone 3. в ie7 и ...
2 странички из PSD в HTML4
Верстка нужна, 2 странички из PSD в HTML4 самым простым кодом.
*Далее HTML будет использован в опенкарте
**Оплата по факту — можно в реальном времени — прогресс -> оплата.
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