2 странички из PSD в HTML4

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки246 просмотров

Верстка нужна, 2 странички из PSD в HTML4 самым простым кодом.

*Далее HTML будет использован в опенкарте

**Оплата по факту — можно в реальном времени — прогресс -> оплата.

HTMLOpencart
13 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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