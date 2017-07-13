Добавить адаптивность сайту и подправить css

Здравствуйте, необходима верстка на CMS Joomla сайта. макеты (будут еще пару страниц -статьи и общего каталога, не сложные) https://yadi.sk/d/9Me52R8x3KuuBp В товаре есть цена, которая вычисляется по формуле, в формуле есть значение, которое берется с определенного сайта. (ежедневно вычисляется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на wordpress - http://stell.vvo.biz
Необходимо сделать сайт адаптивным (доработать верстку и/или исправить стили).
На всех страницах:
1. Нужно сделать верхнее меню "плавающим", чтобы при прокрутке вниз оно оставалось как бы "приклеенным" сверху.
Это нужно только в десктопной версии.
В мобильной версии - нужно разворачивающееся меню, например как здесь: http://dobrotnii-dom.ru/ (видно, когда уменьшаешь окно по ширине) -
в виде 3х полосок сбоку, когда кликаешь - должно разворачиваться.
Все остальное касается только мобильной версии:
2. В хедере, нужно отображать:
- уменьшенный логотип с подписью "Stella Risu",
- надпись "Безопасное домашнее отбеливание зубов" (а то не понятно, что за сайт, какой предмет)
- телефон,
- кнопку "заказать звонок"
- ссылку на разворачивающееся меню, как описано в п.1.
Главная страница: в мобильной версии:
1. первый экран нужно чтобы содержал:
- логотип (уменьшенный) с подписью "Stella Risu",
- картинку товара (больше чем логотип),
- телефон, кнопку "заказать звонок",
- текст предложения: "Безопасное домашнее отбеливание зубов", с кратким описанием:
"Подходит для чувствительных зубов. Рекомендовано стоматологами. Гарантия 3-8 тонов!"
- цену,
- кнопку "ЗАКАЗАТЬ"
- меню, как описано в п.1.
- Более-менее подходящий пример можно посмотреть здесь: https://goo.gl/QYDGVc
- Ниже кнопки "заказать" - разместить картинку "Made in Belgium", можно чтобы она не поместилась на 1й экран.
2. Видео должно умещаться по ширине в экран.
3. Отображать картинки все, по возможности:
- картинки товаров, а также картинку где в руках упаковка с товаром (как на сайте https://goo.gl/QYDGVc )
4. По таблице (сравнения товаров). Если она не вместится в ширину экрана, то сделать как она сделана здесь: https://goo.gl/QYDGVc
На странице "отзывы":
1. видео должно помещаться по ширине в экран.
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Нужна кроссбраузерность, корректное отображение на Android и iPhone.
Макет 1-го экрана прикладываю.
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