Добавить адаптивность сайту и подправить css

$70
HTML-версткаЗавершен10 заявок247 просмотров
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Есть сайт на wordpress - http://stell.vvo.biz

Необходимо сделать сайт адаптивным (доработать верстку и/или исправить стили).

На всех страницах:

1. Нужно сделать верхнее меню "плавающим", чтобы при прокрутке вниз оно оставалось как бы "приклеенным" сверху.

Это нужно только в десктопной версии. 

В мобильной версии - нужно разворачивающееся меню, например как здесь: http://dobrotnii-dom.ru/ (видно, когда уменьшаешь окно по ширине) -

в виде 3х полосок сбоку, когда кликаешь - должно разворачиваться.

Все остальное касается только мобильной версии:

2. В хедере, нужно отображать:

- уменьшенный логотип с подписью "Stella Risu", 

- надпись "Безопасное домашнее отбеливание зубов" (а то не понятно, что за сайт, какой предмет)

- телефон, 

- кнопку "заказать звонок"

- ссылку на разворачивающееся меню, как описано в п.1.

Главная страница: в мобильной версии:

1. первый экран нужно чтобы содержал:

- логотип (уменьшенный) с подписью "Stella Risu", 

- картинку товара (больше чем логотип), 

- телефон, кнопку "заказать звонок",

- текст предложения: "Безопасное домашнее отбеливание зубов", с кратким описанием: 

"Подходит для чувствительных зубов. Рекомендовано стоматологами. Гарантия 3-8 тонов!"

- цену,

- кнопку "ЗАКАЗАТЬ"

- меню, как описано в п.1.

- Более-менее подходящий пример можно посмотреть здесь: https://goo.gl/QYDGVc

- Ниже кнопки "заказать" - разместить картинку "Made in Belgium", можно чтобы она не поместилась на 1й экран.

2. Видео должно умещаться по ширине в экран.

3. Отображать картинки все, по возможности:

- картинки товаров, а также картинку где в руках упаковка с товаром (как на сайте https://goo.gl/QYDGVc )

4. По таблице (сравнения товаров). Если она не вместится в ширину экрана, то сделать как она сделана здесь:  https://goo.gl/QYDGVc

На странице "отзывы":

1. видео должно помещаться по ширине в экран.

- - -

Нужна кроссбраузерность, корректное отображение на Android и iPhone.

Макет 1-го экрана прикладываю.

CSS
6 лет назад
sourcettyru
Александр 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
tanya210392
Татьяна 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$70
5 дней
Татьяна сделала работу качественно, в срок. Приятно работать с профессионалом!
Замечательный заказчик! Александр терпелив, вежлив, задачу излагает максимально понятно, связь - на высшем уровне! Оплату произвёл в полном объёме и в срок, ещё и с приятным бонусом:) Спасибо большое! Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую, однозначно!
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