Разработка лендов на MODX Revolution 2.5.7-pl

HTML-версткаЗакрыт4 заявки263 просмотра
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Необходимо сделать группу страничек, по дизайн макетам. 

Сроки сжатые, требования – корректное отображение в гугл хром, опере, фаерфоксе, яндекс-браузере, IE, сафари. 

Адаптивная верстка 

Адекватная работа всех ссылок, джава скриптов, форм связи и т.д. 

Пример сайта: 

everest.everest-kursy.ru/... 

Оплата по выполнению каждого участка работ, по договоренности. 

Работы желательно проводить вместе с текущим верстальщиком, (работой удовлетворены) но сильно затянуты объявленные сроки. Возможны варианты.

MODX
6 лет назад
zvir69
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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