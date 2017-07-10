Создать виджет для главной страницы и видоизменить инфоблок битрикс

Есть заготовка на вордпрессе: http://kinojohn.com/ Надо вёртстку элементов поправить, чтобы стало так: http://prntscr.com/ftu8zs , то есть перенести текстовки (только эти, а не весь текст страницы) на фон изображения. Надо знать CSS, вёрстку, вордпресс. Оплата в рублях на Яндекс.Кошелёк, или ...