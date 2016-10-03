Обновление верстки двух сайтов

HTML-версткаЗакрыт18 заявок207 просмотров
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Обновились дизайны сайтов, нужно обновить верстку (адаптив).

От вас я хочу увидеть качественное портфолио по верстке,  детали проекта обсужу с испольнителем

7 лет назад
ultrbi4
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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