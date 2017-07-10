psd - html работа с git срочно

верстать 13 страниц и пара попапов, делать нужно стили css или less, вся работа через git - структуру мы даём

Оплата строго факту готовности вёрстки всех макетов, БЕЗ аванса

Возможна оплата не более 20% в ходе работы!

Бюджет 110$ Срок завтра вечер 19-00 по мск, работа в ночь

Пишите ваш скайп, вышлю макеты