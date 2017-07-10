Приветствую! Нужна адаптивная верстка лендинг сайта (резиновый) с попап окнами Все макеты имеются в PSD формате Предложите стоимость работ пожалуйста Заранее благодарен
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
psd - html работа с git срочно
верстать 13 страниц и пара попапов, делать нужно стили css или less, вся работа через git - структуру мы даём
Оплата строго факту готовности вёрстки всех макетов, БЕЗ аванса
Возможна оплата не более 20% в ходе работы!
Бюджет 110$ Срок завтра вечер 19-00 по мск, работа в ночь
Пишите ваш скайп, вышлю макеты
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