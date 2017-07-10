Нужна адаптивная верстка лендинг сайта с попап окнами

HTML-версткаЗакрыт35 заявок345 просмотров
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Приветствую!

Нужна адаптивная верстка лендинг сайта (резиновый) с попап окнами 

Все макеты имеются в PSD формате

Предложите стоимость работ пожалуйста

Заранее благодарен

6 лет назад
sava_sav
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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