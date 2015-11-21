Вёрстка и натяжка на CMS

Есть сайт, уже сверстан и работает, сделан на bootstrap3, css правила написаны на scss, сборка осуществляется с использованием grunt. Верстка адаптивная, поддерживаются все размеры экрана начиная с iphone4. Что нужно сделать: 1) Сделать верстку нового дизайна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, уважаемые коллеги! Мой товарищ – программист сильно заболел, по этому вынужден обращаться к Вам.
Необходимо осуществить вёрстку и натянуть на CMS (предпочтительно Wordpress) сайт из .psd макета.
Сайт имеет 3 страницы.
- Главная в виде лэндинга на 3,5 экрана.
- Две другие страницы с повторяющимся контентом (услуги и портфолио)
Возможность из админки редактировать любые элементы.
Возможность переключения языка. При этом у всех элементов в админке должно быть два варианта (RU-EN)
В .psd файле все элементы удобно разложены по папкам в панели слоёв, активные элементы выделены цветами.
Очень подробное ТЗ (во вложении). Сложных эффектов нет, только переходы при наведении на кнопки, перелистывании картинок, и "выезжание", "заезжание" в двух местах.
Срок на выполнение работы 3-5 дней.
Порядок работы следующий:
1. Созваниваемся, обсуждаем детали (если проблематично, то можно обсудить по почте, скайпу), затем передаю Вам всю информацию (.psd файлы, ТЗ, картинки, шрифты).
2. Выполняете задание. В процессе не стесняетесь задавать вопросы, если таковые будут. Макет рисовал я – поэтому с радостью всё подскажу, объясню.
3. Максимум на пятый день показываете рабочий вариант у себя на хостинге.
5.1 . Я перевожу 50%, делаем правки, если Вы вдруг что-то пропустили в ТЗ (такое бывает, ничего криминального). Потом переносите всё на мой хост, проверяем работоспособность и я перевожу оставшиеся 50%.
5.2. Либо Вы можете зарегистрировать хостинг там, где я скажу (деньги за хостинг добавлю к общей сумме), выполнить всю работу, показать уже готовый вариант, затем я перевожу 100%, а Вы передаёте мне доступы к хостингу.
5.3. Либо предоплата 20% и 80% по завершению.
6. Оставляем отзывы, и сохраняем контакты на будущее
ВНИМАНИЕ! До конца читаем ТЗ из вложения, только потом делаем предложение!
И обязательно указывайте КОНЕЧНУЮ стоимость.
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