Вёрстка и натяжка на CMS

HTML-версткаЗакрыт4 заявки215 просмотров
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Приветствую, уважаемые коллеги! Мой товарищ – программист сильно заболел, по этому вынужден обращаться к Вам. 

Необходимо осуществить вёрстку и натянуть на CMS (предпочтительно Wordpress) сайт из .psd макета.  

Сайт имеет 3 страницы.   

- Главная в виде лэндинга на 3,5 экрана.  

- Две другие страницы с повторяющимся контентом (услуги и портфолио)  

Возможность из админки редактировать любые элементы.  

Возможность переключения языка. При этом у всех элементов в админке должно быть два варианта (RU-EN)  

В .psd файле все элементы удобно разложены по папкам в панели слоёв, активные элементы выделены цветами.  

Очень подробное ТЗ (во вложении). Сложных эффектов нет, только переходы при наведении на кнопки, перелистывании картинок, и "выезжание", "заезжание" в двух местах. 

Срок на выполнение работы 3-5 дней.  

Порядок работы следующий:  

1. Созваниваемся, обсуждаем детали (если проблематично, то можно обсудить по почте, скайпу), затем передаю Вам всю информацию (.psd файлы, ТЗ, картинки, шрифты).  

2. Выполняете задание. В процессе не стесняетесь задавать вопросы, если таковые будут. Макет рисовал я – поэтому с радостью всё подскажу, объясню.  

3. Максимум на пятый день показываете рабочий вариант у себя на хостинге.  

5.1 . Я перевожу 50%, делаем правки, если Вы вдруг что-то пропустили в ТЗ (такое бывает, ничего криминального). Потом переносите всё на мой хост, проверяем работоспособность и я перевожу оставшиеся 50%.  

5.2. Либо Вы можете зарегистрировать хостинг там, где я скажу (деньги за хостинг добавлю к общей сумме), выполнить всю работу, показать уже готовый вариант, затем я перевожу 100%, а Вы передаёте мне доступы к хостингу.  

5.3. Либо предоплата 20% и 80% по завершению.  

6. Оставляем отзывы, и сохраняем контакты на будущее  

ВНИМАНИЕ! До конца читаем ТЗ из вложения, только потом делаем предложение!   

И обязательно указывайте КОНЕЧНУЮ стоимость.

8 лет назад
filin-1992
Игорь 
31 годБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв(-1)
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