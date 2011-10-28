нужно по аналогии сделать кнопку с i (информация)
36 черных иконок на прозрачном фоне
36 черных иконок на прозрачном фоне.
Требуется выполнить иконки для iOS и Windows Phone 7.
форматы: png, svg, исходники
png сделать в размерах 16*16,20*20,24*24,26*26,30*30,48*48,60*60
26x26 svg - изображения размером 26*26 центрировать на прозрачных картинках размером 48*48
svg - векторные файлы для всех размеров каждой иконки сохранять в своем файле. Под иконкой понимается совокупность всех размеров.
прочие исходники (Photoshop, Corel, Xara и пр.) - для каждой иконки - свой файл.
фон - прозрачный. Для изображения использовать ТОЛЬКО ЧЕРНЫЙ цвет разной степени прозрачности и прозрачный цвета. Эффектами
не злоупотреблять. Вертикальный градиент прозрачности - не нужен.
Вся дополнительная информация приложена в архиве.
Оплата через webmoney
Выбранный исполнитель
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