36 черных иконок на прозрачном фоне.

Требуется выполнить иконки для iOS и Windows Phone 7.

форматы: png, svg, исходники

png сделать в размерах 16*16,20*20,24*24,26*26,30*30,48*48,60*60

26x26 svg - изображения размером 26*26 центрировать на прозрачных картинках размером 48*48

svg - векторные файлы для всех размеров каждой иконки сохранять в своем файле. Под иконкой понимается совокупность всех размеров.

прочие исходники (Photoshop, Corel, Xara и пр.) - для каждой иконки - свой файл.

фон - прозрачный. Для изображения использовать ТОЛЬКО ЧЕРНЫЙ цвет разной степени прозрачности и прозрачный цвета. Эффектами

не злоупотреблять. Вертикальный градиент прозрачности - не нужен.

Вся дополнительная информация приложена в архиве.

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