500 оригинальных изображений

Несколько лет назад в Яндекс.Деньгах появилась забавная штука - Дай рубль, друг. Тогда вместе с SMSкопилкой многие с надеждой к себе вешали. Было своеобразное помешательство на кнопочном попрошайничестве. Сейчас это дело встречается реже, но соц. ...