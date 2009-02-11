500 оригинальных изображений

Нужны красивые изображения для наложения их на фото пользователя (аватар). Тематика сайта "создание аватарок". Пример картинок для наложения можно увидеть на сайте superava.ru Изображения нужны качества не хуже чем на сайте-примере. Кол-во 50 штук.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ответственный человек
Требования: оперативность, креативность
Поэтапная оплата. При успешной работе - долгосрочное сотрудничество.
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