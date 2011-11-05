36 черных иконок на прозрачном фоне. Требуется выполнить иконки для iOS и Windows Phone 7. форматы: png, svg, исходники png сделать в размерах 16*16,20*20,24*24,26*26,30*30,48*48,60*60 26x26 svg - ...
Белые иконки - 10 штук.
Белые иконки - 10 штук.
Требуются белые иконки на прозрачном фоне в формате png в размерах:
14*14, 16*16, 20*20, 24*24, 30*30, 40*40, 48*48, 60*60
стиль - 2d, назначение - iOS
Список иконок:
police-officer - полицейский
doctor - доктор
student - студент
printer - принтер (без бумаги)
recycle bin - мусорка
full recycle bin - полная мусорка (на этих иконках мусорка нужна одного размера)
report - отчет
secrecy - замок+ключ
tasks - список задач
stop sign - 8-угольный знак STOP с надписью STOP
У иконок 14*14 нужно делать отступ от края иконки на 1 пиксел, если объект квадратный или прямоугольный,
или если более половины пикселов по краю получаются закрашенными.
В архиве результатов png разных размеров положить в соответсвующие каталоги 14x14, 16x16, 20x20 и тд.
Также предоставить исходники.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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