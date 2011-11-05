Белые иконки - 10 штук.

Требуются белые иконки на прозрачном фоне в формате png в размерах:

14*14, 16*16, 20*20, 24*24, 30*30, 40*40, 48*48, 60*60

стиль - 2d, назначение - iOS

Список иконок:

police-officer - полицейский

doctor - доктор

student - студент

printer - принтер (без бумаги)

recycle bin - мусорка

full recycle bin - полная мусорка (на этих иконках мусорка нужна одного размера)

report - отчет

secrecy - замок+ключ

tasks - список задач

stop sign - 8-угольный знак STOP с надписью STOP

У иконок 14*14 нужно делать отступ от края иконки на 1 пиксел, если объект квадратный или прямоугольный,

или если более половины пикселов по краю получаются закрашенными.

В архиве результатов png разных размеров положить в соответсвующие каталоги 14x14, 16x16, 20x20 и тд.

Также предоставить исходники.