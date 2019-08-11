Фотошоп иконки приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен14 заявок370 просмотров

Мне нужен хороший Фотошопер для создания иконки приложения. И ещё отделать несколько фото. Денюжкой не обижу. Что-то на подобии того, что я оставил в прикрепленном файле. 

6 лет назад
Orlov_hacker
Евгений 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Weeidz
27 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Сделал красиво, выполнял всё как говорилось. Терпение у мужика есть, все исправления которые я говорил, вносил незамедлительно. Хороший специалист своего дела.
Отличный заказчик!Моментальная оплата, четко поставленная задача.Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Weeidz
27 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад