Задание по графике

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт13 заявок258 просмотров

Здравствуйте,

нужно сгладить края у геометрической фигуры.

Пишите те, кто умеет это делать.

6 лет назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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