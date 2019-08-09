Иконки для инстаграм

Олег очень быстро и качественно сделал мне иконки для сторис в Инстаграм. Отдельное спасибо за то, что были учтены все мои пожелания. По мере выполнения мы общались и обсуждали некоторые моменты и общение было легкое и приятное. Обязательно буду обращаться ещё. Ответственный и исполнительный, с такими людьми работать одно удовольствие))