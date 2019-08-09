Иконки для инстаграм

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Завершен3 заявки264 просмотра

10 иконок для сторис Инстаграм книжного блога.

6 лет назад
Domogackih
Екатерина 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

charlie9112
Олег 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Олег очень быстро и качественно сделал мне иконки для сторис в Инстаграм. Отдельное спасибо за то, что были учтены все мои пожелания. По мере выполнения мы общались и обсуждали некоторые моменты и общение было легкое и приятное. Обязательно буду обращаться ещё. Ответственный и исполнительный, с такими людьми работать одно удовольствие))
Приятно было выполнять работу для Кати. Удачи в развитии.

Заявки фрилансеров

charlie9112
Олег 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад