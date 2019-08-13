Сделать 7 иконок для сайта (Заказ персональный)

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен2 заявки240 просмотров

Заказ персональный!!

Задача сделать 7 иконок для сайта

Гангстерские

Кобвойские

Флаг(государственные)

Интернет праздник

День Оружейника

День Смайлика

Пожилые люди

6 лет назад
michael12
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
17 дней назад
6 лет назад
$35
4 дня
Escrow
Потрясающая коммуникация. Даёте четкое ТЗ, и вас понимают как себя )
Отличный заказчик. Благодарю за приглашение в новый проект. Работаем уже не первый заказ по полной предоплате. Михаил всегда на связи, приятен в общении, даёт развернутое задание и правки. Тема всех заданий очень интересная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
17 дней назад
6 лет назад