Pixel art пикчи каждый день

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт5 заявок281 просмотр

Здравствуйте. Я бы хотел сделать маскота для своего канала - персонажа, который сидит за компом и в стиле комиксов кидает реплики (я хотел его закреплять в виде пикчи на каждый пост). Все это сделать в композиции, как в скинутом примере - комната, рабочий компьютер и сам персонаж, который в нем работает - с уклоном в "русский дух" с панельками на фоне, дождем и срачем в хате.Понимаю, что объяснил достаточно скомканно, но если от тебя  будут поступать какие-то вопросы по деталям - я на них отвечу более подробно. В стиле pixel art

6 лет назад
guest_15654232050508
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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