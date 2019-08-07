Pixel art пикчи каждый день

Здравствуйте. Я бы хотел сделать маскота для своего канала - персонажа, который сидит за компом и в стиле комиксов кидает реплики (я хотел его закреплять в виде пикчи на каждый пост). Все это сделать в композиции, как в скинутом примере - комната, рабочий компьютер и сам персонаж, который в нем работает - с уклоном в "русский дух" с панельками на фоне, дождем и срачем в хате.Понимаю, что объяснил достаточно скомканно, но если от тебя будут поступать какие-то вопросы по деталям - я на них отвечу более подробно. В стиле pixel art