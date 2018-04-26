Иконка игры для App Store и Google Play

Привет!

В прошлом году я опубликовала успешную forex игру для смартфонов (Андроид и iOS). В обоих магазинах нас можно найти как "Forex Trading Simulator by Trading Game"

- Мы верим, что улучшив только иконку, мы значительно увеличим приток новых пользователей.

- Важно: это именно игра, а не приложение для торговли на реальной бирже, и не "демо-счёт".

- Игра популярна во многих странах: UK, Италия, Германия, Финляндия, Россия, Индия, Бразилия, США, Турция, Украина, Франция

Что нужно сделать: