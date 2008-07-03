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Завершен22 заявки369 просмотров

Нужен favicon + несколько изображений 50*50 пикс. для интернет магазина. Подробности при общении.

17 лет назад
lyudas
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

GlumShadow
Алексей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
Алексей просто профи! Понял сразу что надо, сделал быстро, всегда на связи. Рекомендуем!
Отлично сработались. Работа оплачена без задержек. Спасибо.

Заявки фрилансеров

GlumShadow
Алексей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад