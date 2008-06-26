Требуется favicon

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен16 заявок404 просмотра

Для сайта press-relizy.ru требуется favicon.

17 лет назад
german_l
Герман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

flarin
Илья 
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкие требования, моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

flarin
Илья 
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
17 лет назад

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