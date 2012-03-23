Иконки на андроид. Срочно

Для сайта http://b4b.by/ нужен фавикон. Тема сайта- бизнес Бреста. Логотип сайта вышлю в кореле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать десяток иконок для приложения на андроид, во всевозможных форматах.
Каждая из десятка икогок должна быть сделана во всевозможных разрешениях под разные версии андроида.
Форматов этих тьма. Читать об этом можно здесь http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/icon_design.html.
Если Вы ни разу не рисовали иконки для приложений на Андроид, пожалуйста, сначала почитайте гайдлайны по ссылке выше. К сожалению, одна и та же иконка на разные версии Андроида рисуется совершенно по-другому.
Мне некогда Вам все это объяснять. Мне нужно принять у Вас работу по быстрому, а не по десять раз объяснять почему Вы сделали неправильно.
В заявке, пожалуйста, опишите Ваш опыт рисования для Андроида.
Оплата - webmoney.
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