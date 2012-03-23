Иконки на андроид. Срочно

Иконки и Пиксель-артЗакрыт2 заявки240 просмотров
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Нужно нарисовать десяток иконок для приложения на андроид, во всевозможных форматах.

Каждая из десятка икогок должна быть сделана во всевозможных разрешениях под разные версии андроида.

Форматов этих тьма. Читать об этом можно здесь http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/icon_design.html.

Если Вы ни разу не рисовали иконки для приложений на Андроид, пожалуйста, сначала почитайте гайдлайны по ссылке выше. К сожалению, одна и та же иконка на разные версии Андроида рисуется совершенно по-другому.

Мне некогда Вам все это объяснять. Мне нужно принять у Вас работу по быстрому, а не по десять раз объяснять почему Вы сделали неправильно.

В заявке, пожалуйста, опишите Ваш опыт рисования для Андроида.

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12 лет назад
valeriyvan
Валерий 
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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