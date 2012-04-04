Сделать иконку для сайта sputnikovoe-tv.info

Для сайта http://b4b.by/ нужен фавикон. Тема сайта- бизнес Бреста. Логотип сайта вышлю в кореле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать иконку (файл favicon.ico) для сайта sputnikovoe-tv.info... там уже залита одна иконка, но она совершенно не подходит... наверное нужно что то в синих тонах... как вариант все тоже самое, но в синем тоне как у сайта... второй вариант фон прозрачный (или как делается, белый?), а иконка синяя... вот что то вроде этого... указывайте пожалуйста цену и сроки... прошу не заряжать, т.к. это всего лишь иконка... да и бюджета уже нет... (((
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