Сделать иконку для сайта sputnikovoe-tv.info

Необходимо сделать иконку (файл favicon.ico) для сайта sputnikovoe-tv.info... там уже залита одна иконка, но она совершенно не подходит... наверное нужно что то в синих тонах... как вариант все тоже самое, но в синем тоне как у сайта... второй вариант фон прозрачный (или как делается, белый?), а иконка синяя... вот что то вроде этого... указывайте пожалуйста цену и сроки... прошу не заряжать, т.к. это всего лишь иконка... да и бюджета уже нет... (((