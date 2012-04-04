Сделать иконку для сайта sputnikovoe-tv.info

Иконки и Пиксель-артЗавершен5 заявок225 просмотров
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Необходимо сделать иконку (файл favicon.ico) для сайта sputnikovoe-tv.info... там уже залита одна иконка, но она совершенно не подходит... наверное нужно что то в синих тонах... как вариант все тоже самое, но в синем тоне как у сайта... второй вариант фон прозрачный (или как делается, белый?), а иконка синяя... вот что то вроде этого... указывайте пожалуйста цену и сроки... прошу не заряжать, т.к. это всего лишь иконка... да и бюджета уже нет... (((

12 лет назад
strominov_vitaly
Виталий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Natali_Mis
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$10
1 день
Огромное спасибо за проделанную работу по созданию иконки. Наталья терпеливо выслушала мои просьбы и все сделала на 10+. Рекомендую всем заказчикам.
Порядочный заказчик. Я делала без предоплаты работу, все оплатил. Рекомендую всем для работы...
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