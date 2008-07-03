Друзья, для новостного сайта нужны кнопочки, которые блоггеры и владельцы сайтов смогут повесить у себя. Кнопочки: Добавить историю и Проголосовать за историю.

Нужны разные варианты по размеру, форме, стилю.

И каждый из этих вариантов надо представить в 6-8 цветах, чтобы было из чего выбрать :)

Со мной лучше всего связываться по ICQ 193-674-810