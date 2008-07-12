Нужен favicon + несколько изображений 50*50 пикс. для интернет магазина. Подробности при общении.
Иконки-пиктограммы 30Х30
Здравствуйте.
Нужно нарисовать 38 иконок-пиктограмм, означающих разные художественные профессии + я могу обратиться к Вам в течении трёх месяцев за максимум 5-ю иконками в удобное для Вас время. Приложение – список профессий в формате PNG.
Должны быть в едином стиле: чёрный рисунок на [?] фоне, 30Х30 пикселей, без рамочки. У некоторых профессий есть несколько специальностей – пиктограммы, означающие эти специальности, могут (но не обязательно) не значительно отличаться от пиктограммы-основной профессии (допускается использование не чёрного цвета для элемента-отличия). Естественно желательно как можно понятнее, какую профессию означает та или иная пиктограмма.
Примеры стиля иконок:
http://www.temples.ru/tree.php
Напишите сколько хотите за работу. Извините, оплатить могу только через Western Union.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $10
Для сайта press-relizy.ru требуется favicon.Завершен17 лет назад
Необходимо создать порядка 35 иконок для программы тематики SEO. Название иконок к примеру: Анализируемые сайты, Определение позиций, Индексация сайта и так далее. Полный список вышлю. Нужны 16Х16 и с десяток 32Х32. ...Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно разработать пустую аватарку для портала Аватар должен быть размером 100х100 (нормально выглядеть при размере 50x50) и аписываться в дизайн сайта. Мне не требуется что-то выдающееся - самая простая аватарка как ...Закрыт17 лет назад
Необходимо разработать ряд иконок (см приложение) и адаптировать их к различным праздникам. Подробности задания и скрипты вышлю тем кто проявит интерес.Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть значки 32х32 - 5 штук png - нужно сохранить как gif, сейчас в них есть какой-то полупрозрачный фон, нужно без фона. 40х32 - 2 штуки - по краям порожки убрать. ...Завершен17 лет назад
Нужно найти или нарисовать иконку фотокамеры для сайта по продаже фото.Иконки и Пиксель-арт22 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется графика на сайт. Сроки максимально сжатые. 1 - 2 набора иконок в определенном стиле 2 - 2 набора кнопок для форума Несколько рамок для оформления тем форума ...Иконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется сделать иконки транспорта 48*48, в png-формате, на прозрачном фоне, каждый транспорт в 8 ракурсах, как показано на http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=512875 список видов транспорта: * car * jeep ...Иконки и Пиксель-арт4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $20
Необходимо создать 20 иконок для простенькой системы управления контентом.Иконка должна характеризовать модуль к которому относится , например: -Администраторы -Новости/Статьи -Комментарии -Обратная связь -Пользователи и т.д.Завершен17 лет назад