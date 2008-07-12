Иконки-пиктограммы 30Х30

Здравствуйте.

Нужно нарисовать 38 иконок-пиктограмм, означающих разные художественные профессии + я могу обратиться к Вам в течении трёх месяцев за максимум 5-ю иконками в удобное для Вас время. Приложение – список профессий в формате PNG.

Должны быть в едином стиле: чёрный рисунок на [?] фоне, 30Х30 пикселей, без рамочки. У некоторых профессий есть несколько специальностей – пиктограммы, означающие эти специальности, могут (но не обязательно) не значительно отличаться от пиктограммы-основной профессии (допускается использование не чёрного цвета для элемента-отличия). Естественно желательно как можно понятнее, какую профессию означает та или иная пиктограмма.

Примеры стиля иконок:

http://www.temples.ru/tree.php

Напишите сколько хотите за работу. Извините, оплатить могу только через Western Union.