Иконки-пиктограммы 30Х30

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен16 заявок581 просмотр

Здравствуйте.

Нужно нарисовать 38 иконок-пиктограмм, означающих разные художественные профессии + я могу обратиться к Вам в течении трёх месяцев за максимум 5-ю иконками в удобное для Вас время. Приложение – список профессий в формате PNG.

Должны быть в едином стиле: чёрный рисунок на [?] фоне, 30Х30 пикселей, без рамочки. У некоторых профессий есть несколько специальностей – пиктограммы, означающие эти специальности, могут (но не обязательно) не значительно отличаться от пиктограммы-основной профессии (допускается использование не чёрного цвета для элемента-отличия). Естественно желательно как можно понятнее, какую профессию означает та или иная пиктограмма.

Примеры стиля иконок:

http://www.temples.ru/tree.php

Напишите сколько хотите за работу. Извините, оплатить могу только через Western Union.

17 лет назад
AlexeiK
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Houp
44 года
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$300
Отличные иконки! :)
Алексей - отличный заказчик! Четкие требования, оплата без проблем, интересный проект - просто мечта фрилансера. =) Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Houp
44 года
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Иконки

    Нужен favicon + несколько изображений 50*50 пикс. для интернет магазина. Подробности при общении.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание иконок в стиле vista для ПО

    Необходимо создать порядка 35 иконок для программы тематики SEO. Название иконок к примеру: Анализируемые сайты, Определение позиций, Индексация сайта и так далее. Полный список вышлю. Нужны 16Х16 и с десяток 32Х32. ...

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна пустая аватарка на сайт

    Нужно разработать пустую аватарку для портала Аватар должен быть размером 100х100 (нормально выглядеть при размере 50x50) и аписываться в дизайн сайта. Мне не требуется что-то выдающееся - самая простая аватарка как ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Иконки для терминала

    Необходимо разработать ряд иконок (см приложение) и адаптировать их к различным праздникам. Подробности задания и скрипты вышлю тем кто проявит интерес.

    Иконки и Пиксель-арт12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Графика на сайт срочно

    Требуется графика на сайт. Сроки максимально сжатые. 1 - 2 набора иконок в определенном стиле 2 - 2 набора кнопок для форума Несколько рамок для оформления тем форума ...

    Иконки и Пиксель-арт13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Иконки транспорта 48*48

    Требуется сделать иконки транспорта 48*48, в png-формате, на прозрачном фоне, каждый транспорт в 8 ракурсах, как показано на http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=512875 список видов транспорта: * car * jeep ...

    Иконки и Пиксель-арт4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Иконки для CMS

    $20

    Необходимо создать 20 иконок для простенькой системы управления контентом.Иконка должна характеризовать модуль к которому относится , например: -Администраторы -Новости/Статьи -Комментарии -Обратная связь -Пользователи и т.д.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад