Сделать favicon для сайта

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен18 заявок283 просмотра

Собственно ТЗ:

размер 16x16 px

на тему Евро Союза,возможно использовать эмблему ЕС или различную символику.

Обязательно выполнение фона у иконки в голубом или синем цвете.

Пишите вашу цену,по возможности портфолио,и координаты для связи с вами.

17 лет назад
d3rew
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

Kostil
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Отличный исполнитель.Сделал работу быстро и качественно.Рекомендую как отличного специалиста в пиксел арте. 10 Баллов!
Работать приятно, быстро и без проволочек, рекомендую.
flarin
Илья 
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятный заказчик. После завершения проекта сам связался, оплатил мгновенно. Было приятно сотрудничать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Kostil
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
flarin
Илья 
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
17 лет назад

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