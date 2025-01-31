Пределать иконку для футора

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт1 заявка13 просмотров

Здравствуйте, нужно переделать иконку для футера на сайт

Создание иконок
18 часов назад
lusinda-mira
Людмила 
38 лет
5 месяцев в сервисе
Была
18 часов назад

Заявки фрилансеров

Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
4 отзыва(-1)
18 часов назад