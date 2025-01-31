Необхідно підібрати або створити іконки для сайту франшизи з доставки суші, щоб вони були виконані в одному стилі та товщині для блоку Переваги. Очікується однаковий дизайн і візуальна узгодженість. Вказати ціну та терміни виконання.
Пределать иконку для футора
Здравствуйте, нужно переделать иконку для футера на сайт
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