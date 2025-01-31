Требуется разработать аватарки, всплывающие информационные окна и кнопки для карточной игры. Необходимо доработать интерфейс, ориентируясь на pppoker. Ищется специалист с опытом работы в подобном стиле. Проект включает в себя создание полноценного приложения и сайта.