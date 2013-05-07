Дизайн открытки

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Завершен19 заявок243 просмотра

Требуется нарисовать дизайн поздравительной открытки.

Для форума. Не для печати

12 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад
12 лет назад
$15
1 день
Евгений быстро, в течение часа сделал задание. Приятно, когда человек выполняет задачу быстрей, чем уходит время на поиск исполнителя. Всем рекомендую Евгения.
Все отлично! Супер заказчик. сделали быстро, оплата моментально =) С удовольствием буду сотрудничать =)

Заявки фрилансеров

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад
12 лет назад

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