Иллюстрация для раскраски

Иллюстрации и РисункиЗакрытнет заявок132 просмотра
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По фотографии нужно сделать векторную иллюстрацию для раскраски для взрослых (вертикальный/книжный формат). Это может быть дом, поместье, сад, интерьер жилых комнат. Фото предоставлю, придумывать ничего не нужно.

Сообщите цену и срок за иллюстрацию если интересно.

3 года назад
egunkina
41 годСША
15 лет в сервисе
Была
год назад