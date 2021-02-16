Иллюстрация для раскраски

По фотографии нужно сделать векторную иллюстрацию для раскраски для взрослых (вертикальный/книжный формат). Это может быть дом, поместье, сад, интерьер жилых комнат. Фото предоставлю, придумывать ничего не нужно.

Сообщите цену и срок за иллюстрацию если интересно.