Нужен художник для необычной задачи (нарисовать цифровую картину)

Иллюстрации и РисункиЗавершен20 заявок1083 просмотра
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Приветствую

Нужен художник. Задача - нарисовать картину подобную вот этим

https://lh3.googleusercontent.com/_rYZ-T0Gh2-DBPS040jD4TWGoD3g4gm23JvYUx447J03_Ob18p6eg3b4mXSBBMIAdJ7piE9g6lMfL8KdHWuHGPIJGQn6v8tTWWpTwQA=s992

https://lh3.googleusercontent.com/nKnnMfTICPmaaImMBIRy0O-WQUQ1qukB-QrytEi5OqCknKA3c7u9ejklR_uRPi6BqJ4jHw2F02bLAtXgDvyuaq5AR5trE92BCHPltQ=s0

Оставляйте телеграм для связи :)

3 года назад
Pilsen
40 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
formtap
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$20
3 дня
Остап прекрасно справился с задачей, рекомендую его как талантливого и ответственного художника/иллюстратора
Очень приятно работать с таким заказчиком!