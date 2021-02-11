Раскраска Амонг Ас

Иллюстрации и РисункиЗакрыт26 заявок872 просмотра
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Нужно нарисовать раскраску на 32 страницы.

Плюс цветная обложка.

Придумывать сюжеты нет необходимости. Есть множество ч/б картинок в интернете. Если совсем лень, то можем прислать образцы.Главное, чтобы соответствовало требованиям типографии.

3 года назад
guest_16134933414912
3 года в сервисе
Был
3 года назад