Нарисовать букву Q

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки187 просмотров
    Есть не большое задание, в векторе нужна картинка
Что-то вроде, но обыграть как будто это буква

Нужно именно начертанием в черном цвете.

это будет одной из буквой Q 

8 лет назад
Zuevav
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров