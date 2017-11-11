Необходимо отрисовать макет для рекламы кафе точно по образцам заказчика. Минимум креатива, максимум профессиональной работы. Стиль – сплав пин-апа/советского плаката Требования: 1. Соответствие ТЗ ...
Нарисовать букву Q
- Есть не большое задание, в векторе нужна картинка
Нужно именно начертанием в черном цвете.
это будет одной из буквой Q
Заявки фрилансеров
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