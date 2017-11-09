Нужно придумать 2-3 картинки (которые будут магнитами в ленте FB)

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок208 просмотров

Нужно придумать 2-3 варианта картинки, что бы вызвать у человека, который смотрит ленту в FB, желание заказать услугу чистки подушек. 

8 лет назад
vi290983mal
Александр 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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