Редактировать изображение

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт20 заявок348 просмотров

Здравствуйте. Хотелось бы исправить предоставленную картинку.

Нужно:

1. Редактировать изображение девушки. В общем, всё видите сами). Сделать черты лица более плавными и привлекательными;

2. Сделать фон. На фоне должен быть самолёт, потерпевший крушение, всё в дыму и т.д.

3. Надпись "Adal!ne" - логотип. Его можно немного поменять, но в целом он должен оставаться в таком стиле, в каком есть. Саму тучку, в котором он размещён тоже изменить, пожалуйста.

Не стесняйтесь задавать вопросы.

Буду рада сотрудничеству!

8 лет назад
KirillovaJulia
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Dorianovna
Дарья 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

Dorianovna
Дарья 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад