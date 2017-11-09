Здравствуйте. Хотелось бы исправить предоставленную картинку.

Нужно:

1. Редактировать изображение девушки. В общем, всё видите сами). Сделать черты лица более плавными и привлекательными;

2. Сделать фон. На фоне должен быть самолёт, потерпевший крушение, всё в дыму и т.д.

3. Надпись "Adal!ne" - логотип. Его можно немного поменять, но в целом он должен оставаться в таком стиле, в каком есть. Саму тучку, в котором он размещён тоже изменить, пожалуйста.

Не стесняйтесь задавать вопросы.

Буду рада сотрудничеству!