Нарисовать обложку книги

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Закрыт26 заявок379 просмотров

Добрый день.

ищу рисующего дизайнера для прорисовки обложки моей книги.

На обложке будет изображено:

0. Автор и название.

1. Гриф электрогитары крупно.

2. Фигурка человека, взбирающегося по грифу.

3. Различные фигурки и значки, так или иначе расположенные среди струн.

Эскиз пришлю в личной переписки после выбора автора.

спасибо.

8 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
20 лет в сервисе
Был
3 года назад

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