Нужно придумать 2-3 варианта картинки, что бы вызвать у человека, который смотрит ленту в FB, желание заказать услугу чистки подушек.
Нарисовать обложку книги
Добрый день.
ищу рисующего дизайнера для прорисовки обложки моей книги.
На обложке будет изображено:
0. Автор и название.
1. Гриф электрогитары крупно.
2. Фигурка человека, взбирающегося по грифу.
3. Различные фигурки и значки, так или иначе расположенные среди струн.
Эскиз пришлю в личной переписки после выбора автора.
спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Здравствуйте. Хотелось бы исправить предоставленную картинку. Нужно: 1. Редактировать изображение девушки. В общем, всё видите сами). Сделать черты лица более плавными и привлекательными; 2. Сделать фон. На фоне должен быть самолёт, потерпевший ...Закрыт7 лет назад
Эксиз спецодежды по приложенному фото. Александра, это 4 разных формы, 4 разных эскизаЗавершен8 лет назад
- $17
Требуется нарисовать гильоширную сетку похожую на предложенный образец Размер 12х10 см с разрешением 600 пикс.Завершен8 лет назад
- $200
Для новой компании нужно разработать персонажа и стикерпак из 10 стикеров. Идею для каждого из них мы дадим. Персонаж должен ассоциироваться с роскошью, прибылью, заработком, деньгами. Мы рассматриваем льва, но возможно у Вас есть свои ...Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу иллюстратора для отрисовки 5-6 экранов игрового приложения для детей с персонажем. Детали сообщу в личку с примерами ожидаемых работ. Буду общаться с художниками с опытом работы в игровом сегменте. Сразу присылайте ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть кроссплатформенная 2d игра (не платформер)2d игра в стиле Survival, в основном ориентировка на Mobile. Тематика - маги, монстры. Текущего дизайна нет никакого, нужен человек, который сделает : 1) Интерфейс меню - ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна инфографика портрета клиента как в примере. Размер 1000*707. Формат jpg, png.Завершен8 лет назад
- $25
Приветствую стилизация что-то типа такого http://www.uktus.ur.ru/service/arbor.html , но ракурс как на картинки в приложении "Схема_комплекса.jpg" тут лежат доп файлы https://drive.google.com/drive/folders/1_2k0wnsatPWxoWGjpVh7mJ_yDKEQTsCO?usp=sharing файл "ГОРА УКТУС С ПРАВКАМИ.cdr" - это набросок схема как выглядит гора ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Черно белая картинка. Требуется наложить одну картинку на другую или перерисовать. На выходе должен получиться красивый логотип в формате .PNGЗавершен8 лет назад