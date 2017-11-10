Требуется художник-иллюстратор для отрисовки макета

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок265 просмотров

Необходимо отрисовать макет для рекламы кафе точно по образцам заказчика.

Минимум креатива, максимум профессиональной работы.

Стиль – сплав пин-апа/советского плаката

Требования:

1. Соответствие ТЗ

2. В стиле советской рекламы

3. Срок не более 3-х календарных дней

4. Предполагается отрисовка макета по предложенному концепту макета и образцам и в заданном стиле.

5. Формат макета для полиграфической печати

Примеры для лучшего понимания стиля в котором необходимо рисовать – в приложенных файлах

Подробное и кристально понятное техническое задание вышлю предполагаемым исполнителям для согласования деталей сотрудничества.

Убедительная просьба

1. Внимательно ознакомиться с заданием.

2. Если Вы не обладаете навыками отрисовки людей и предметов со 100% точностью, просьба не заявляться на мой проект

8 лет назад
glavbufet
48 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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