Требуется художник-иллюстратор для отрисовки макета

Необходимо отрисовать макет для рекламы кафе точно по образцам заказчика.

Минимум креатива, максимум профессиональной работы.

Стиль – сплав пин-апа/советского плаката

Требования:

1. Соответствие ТЗ

2. В стиле советской рекламы

3. Срок не более 3-х календарных дней

4. Предполагается отрисовка макета по предложенному концепту макета и образцам и в заданном стиле.

5. Формат макета для полиграфической печати

Примеры для лучшего понимания стиля в котором необходимо рисовать – в приложенных файлах

Подробное и кристально понятное техническое задание вышлю предполагаемым исполнителям для согласования деталей сотрудничества.

Убедительная просьба

1. Внимательно ознакомиться с заданием.

2. Если Вы не обладаете навыками отрисовки людей и предметов со 100% точностью, просьба не заявляться на мой проект