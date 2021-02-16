Нарисовать две красивые, стильные схемы прохода

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок779 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Нужно нарисовать две красивые, стильные схемы прохода. Создающие впечатление, что при работе над схемами хорошо постарались. Обязательно нужно, чтобы хорошо было видно на экране смартфона

ТЗ и всё что нужно для схем находится тут - https://yadi.sk/d/WIPqP_6_B2g__Q При выборе буду ориентироваться на, что будут задействованы все Ваши умения обозначенные в портфолио. Поэтому ставьте соответствующую стоимость

3 года назад
kirill_03
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Иллюстрация для раскраски

    По фотографии нужно сделать векторную иллюстрацию для раскраски для взрослых (вертикальный/книжный формат). Это может быть дом, поместье, сад, интерьер жилых комнат. Фото предоставлю, придумывать ничего не нужно. Сообщите цену и срок за иллюстрацию если интересно.

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Раскраска Амонг Ас

    Нужно нарисовать раскраску на 32 страницы. Плюс цветная обложка. Придумывать сюжеты нет необходимости. Есть множество ч/б картинок в интернете. Если совсем лень, то можем прислать образцы.Главное, чтобы соответствовало требованиям типографии.

    Иллюстрации и Рисунки26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен художник для необычной задачи (нарисовать цифровую картину)

    Приветствую Нужен художник. Задача - нарисовать картину подобную вот этим https://lh3.googleusercontent.com/_rYZ-T0Gh2-DBPS040jD4TWGoD3g4gm23JvYUx447J03_Ob18p6eg3b4mXSBBMIAdJ7piE9g6lMfL8KdHWuHGPIJGQn6v8tTWWpTwQA=s992 https://lh3.googleusercontent.com/nKnnMfTICPmaaImMBIRy0O-WQUQ1qukB-QrytEi5OqCknKA3c7u9ejklR_uRPi6BqJ4jHw2F02bLAtXgDvyuaq5AR5trE92BCHPltQ=s0 Оставляйте телеграм для связи :)

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать креативы, продвижение инста

    Здравствуйте, нужно создать актуальные продающие креативы на следующие услуги: Ботокс, контурная пластика, филлеры, нитевой лифтинг, биоревитализация, криолиполиз, лазерная эпиляция, лазерное омоложение, LPG. Слайдшоу, видео или просто пост, главное что бы клиент без компромиссно оставил заявку, нужна супер ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать 6-8 наклеек

    Добрый день! Необходимо нарисовать по подобию 6-8 иллюстраций. Вместо авокадо нужно нарисовать капельку. Иллюстрации будут распечатаны как стикеры. Подскажите, сможете ли сделать. И если да, то в какие сроки и какая стоимость будет? Идеи для ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать несколько изометрических 3D рисунков (вектор)

    Добрый день. Нужно нарисовать несколько объектов в той же стилистике, что прикрепленные рисунки (3D-изометрия): - драга, - шахтный (скиповый) ствол, - некоторые виды подземной техники, - транспортерная лента. Всего будет 5-10 картинок, конкретику уточним по мере ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • От рисовать две картинки по фотографии

    Здравствуйте нужно от рисовать две картинки по фотографии, что бы в дальнейшем можно было туда добавить свои данные. две стороны одного документа, отдельно вытащить голографическое изображение в png

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовать тест локацию для жанра квест (point and click adventure)

    Тестовое задание для художника\аниматора для 2d игры в стиле “квест” (point and click adventure) для дальнейшего сотрудничества и создания полноценной игры. [b]Задача коротко: [/b]отрисовать тестовую локацию для жанра квест (point and click adventure) [b]Технические требования: [/b] Объекты и предметы ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад