По фотографии нужно сделать векторную иллюстрацию для раскраски для взрослых (вертикальный/книжный формат). Это может быть дом, поместье, сад, интерьер жилых комнат. Фото предоставлю, придумывать ничего не нужно. Сообщите цену и срок за иллюстрацию если интересно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Нужно нарисовать две красивые, стильные схемы прохода. Создающие впечатление, что при работе над схемами хорошо постарались. Обязательно нужно, чтобы хорошо было видно на экране смартфона
ТЗ и всё что нужно для схем находится тут - https://yadi.sk/d/WIPqP_6_B2g__Q При выборе буду ориентироваться на, что будут задействованы все Ваши умения обозначенные в портфолио. Поэтому ставьте соответствующую стоимость
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно нарисовать раскраску на 32 страницы. Плюс цветная обложка. Придумывать сюжеты нет необходимости. Есть множество ч/б картинок в интернете. Если совсем лень, то можем прислать образцы.Главное, чтобы соответствовало требованиям типографии.Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт3 года назад
Приветствую Нужен художник. Задача - нарисовать картину подобную вот этим https://lh3.googleusercontent.com/_rYZ-T0Gh2-DBPS040jD4TWGoD3g4gm23JvYUx447J03_Ob18p6eg3b4mXSBBMIAdJ7piE9g6lMfL8KdHWuHGPIJGQn6v8tTWWpTwQA=s992 https://lh3.googleusercontent.com/nKnnMfTICPmaaImMBIRy0O-WQUQ1qukB-QrytEi5OqCknKA3c7u9ejklR_uRPi6BqJ4jHw2F02bLAtXgDvyuaq5AR5trE92BCHPltQ=s0 Оставляйте телеграм для связи :)Завершен3 года назад
- $5
Ищем художника свободно работающего в программе иллюстратор для отрисовки иллюстраций для детской тетради по ментальной арифметике. Проект долгосрочный.Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужно создать актуальные продающие креативы на следующие услуги: Ботокс, контурная пластика, филлеры, нитевой лифтинг, биоревитализация, криолиполиз, лазерная эпиляция, лазерное омоложение, LPG. Слайдшоу, видео или просто пост, главное что бы клиент без компромиссно оставил заявку, нужна супер ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходимо нарисовать по подобию 6-8 иллюстраций. Вместо авокадо нужно нарисовать капельку. Иллюстрации будут распечатаны как стикеры. Подскажите, сможете ли сделать. И если да, то в какие сроки и какая стоимость будет? Идеи для ...Завершен3 года назад
Добрый день. Нужно нарисовать несколько объектов в той же стилистике, что прикрепленные рисунки (3D-изометрия): - драга, - шахтный (скиповый) ствол, - некоторые виды подземной техники, - транспортерная лента. Всего будет 5-10 картинок, конкретику уточним по мере ...Завершен3 года назад
Здравствуйте нужно от рисовать две картинки по фотографии, что бы в дальнейшем можно было туда добавить свои данные. две стороны одного документа, отдельно вытащить голографическое изображение в pngИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт3 года назад
Тестовое задание для художника\аниматора для 2d игры в стиле “квест” (point and click adventure) для дальнейшего сотрудничества и создания полноценной игры. [b]Задача коротко: [/b]отрисовать тестовую локацию для жанра квест (point and click adventure) [b]Технические требования: [/b] Объекты и предметы ...Завершен3 года назад
нужно нарисовать визуализацию столов, шкафов в лофт-стиле, разработать модельный ряд с элементами интерьера и экстерьера, максимально приближенных к реальным фотоИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт3 года назад