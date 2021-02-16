Здравствуйте! Нужно нарисовать две красивые, стильные схемы прохода. Создающие впечатление, что при работе над схемами хорошо постарались. Обязательно нужно, чтобы хорошо было видно на экране смартфона

ТЗ и всё что нужно для схем находится тут - https://yadi.sk/d/WIPqP_6_B2g__Q При выборе буду ориентироваться на, что будут задействованы все Ваши умения обозначенные в портфолио. Поэтому ставьте соответствующую стоимость