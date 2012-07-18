Перевод фото в скетч

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок324 просмотра

Требуется перевести фотографию предмета в скетч со сносками в стиле "концепт-арт". Образцы будут даны после предоставления портфолио. Порядка 20 скетчей в выходном формате TIFF/EPS.

13 лет назад
oleant
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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