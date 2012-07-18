Уже есть шапка для сайта создана с помощью 3d моделированию но моделям надо прибавить реалистичности сколько будет стоить?
Перевод фото в скетч
Требуется перевести фотографию предмета в скетч со сносками в стиле "концепт-арт". Образцы будут даны после предоставления портфолио. Порядка 20 скетчей в выходном формате TIFF/EPS.
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