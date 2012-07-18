Перевод фото в скетч

Нужно нарисовать 13 картинок 150х150 px в растре для раздела сайта "Как это работает". Пример стиля рисунка во вложении (можно рисовать менее детализировано, можно в стиле манга, можно в любом другом стиле, это обсуждаемо). Подробное ...