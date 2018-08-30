Нужно сделать визуализацию 20 домов в программе Lumion 8. Пишите стоимость за 1 проект. Отдам предпочтение качественным работам и низкой цене, а так же минимальным срокам. Исходники будут картинки в jpg. фасад и планировки.
3д визуализация дома
Нужно отрисовать дом в классическом стиле ( 3д макс, корона и тп). Со всех сторон рендеры нужны. Базовая модель в архикаде есть. Нужны детали. Пример высылаю того, что хочется видеть. и забор
Фото стройки - это тот самый дом. и фасад тот самый
Срок - 3 сентября
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