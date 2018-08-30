3д визуализация дома

Нужно отрисовать дом в классическом стиле ( 3д макс, корона и тп). Со всех сторон рендеры нужны. Базовая модель в архикаде есть. Нужны детали. Пример высылаю того, что хочется видеть. и забор

Фото стройки - это тот самый дом. и фасад тот самый

Срок - 3 сентября